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Обучение по рабочим профессиямОрганизуем теоретическое и практическое обучение с выездом к заказчику и на полигонах учебного центра!
Преподаватели и мастера производственного обучения - это практики, получившие профессиональный опыт, каждый – в своей отрасли.
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Повышение квалификацииБолее 100 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с выдачей документов установленного образца!
Вы можете выбрать удобный формат для обучения: в комфортных аудиториях или онлайн, чтобы подключаться к занятиям из любой точки.
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Подготовка и аттестацияПроводим обучение в очном и дистанционном формате с учетом потребностей и пожеланий заказчика!
Даже после завершения обучения Вы сможете бесплатно проконсультироваться с сотрудниками центра по любым вопросам, связанными с Вашей трудовой деятельностью.
Образовательный центр
Подготовка, Обучение, Аттестация
Обучение по охране труда направлено на снижение травматизма в рабочих местах, а так же на ознакомление руководителей и специалистов с актуальными нормативными актами и нормами в сфере охраны труда.
Продолжительность: 16 ак. ч.
Стоимость: 3500 руб.
Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию и содержание в исправном состоянии промышленного транспорта
Продолжительность: 40 ак. ч.
Стоимость: 2900 руб.
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